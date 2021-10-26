В Естонії погіршується ситуація з ковідом. Влада планує посилити карантин
Фото: в Естонії погіршується ситуація з ковідом (Getty Images)
Уряд Естонії розглядає можливість запровадження нових карантинних обмежень, однак уникаючи локдауну. В країні повний курс щеплення пройшли 57% населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами міністра охорони здоров'я Танеля Кійка, в країні можуть запровадити нові обмеження, які спонукатимуть людей вакцинуватися.
Рішення щодо цього питання буде ухвалено цього четверга.
"Безумовно, найважливіший захід для покращення ситуації - це вакцинація", – відзначив Кійк.
Станом на сьогодні, в країні повний курс щеплення пройшли близько 57% людей.
Зазначається, що в Естонії запровадили масковий режим у закритих громадських місцях до 10 січня.