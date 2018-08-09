В Эстонии торфяной пожар помешал найти выпущенную по ошибке ракету

Поиски ракеты приостановили до тех пор, пока возгорание торфа на болоте не будет потушено

Пресс-секретарь Сил обороны страны Айво Вахеметс сообщила, что торфяной пожар помешал поискам ракеты "воздух- воздух", по ошибке выпущенной истребителем Военно-воздушных сил Испании в Эстонии. Об этом сообщает издание Delfi.

Указано, что поиски ракеты приостановили до тех пор, пока возгорание торфа на болоте не будет потушено. Пресс-секретарь Сил обороны призвала "не спекулировать" на этом инциденте.

Кроме того, Delfi, ссылаясь на главкома эстонских ВВС Рийо Валге, также сообщает, что кратер от удара ракеты уже найден, хотя ни одной из частей или осколков ее не обнаружено.

Напомним, после случайного запуска ракет истребителем пилотов Военно-воздушных сил Испании отстранили от полетов над странами Балтии. Они отстранены до выяснения всех обстоятельств случайного пуска ракеты. Министр обороны Эстонии Юри Луйк подчеркнул, что патрулировать небо Балтии будут португальские военные.

Как сообщало РБК-Украина, 7 августа самолет ВВС Испании Eurofighter ошибочно выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух". По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту.