В Естонії торф'яна пожежа завадила знайти помилково випущену ракету

Пошуки ракети призупинили до тих пір, поки загоряння торфу на болоті не буде загашено

Прес-секретар Сил оборони країни Айво Вахеметс повідомила, що торф'яна пожежа завадила пошукам ракети "повітря-повітря", яка була помилково випущена винищувачем Військово-повітряних сил Іспанії в Естонії. Про це повідомляє видання Delfi.

Зазначено, що пошуки ракети призупинили до тих пір, поки загоряння торфу на болоті не буде загашено. Прес-секретар Сил оборони закликала "не спекулювати" на цьому інциденті.

Крім того, Delfi, посилаючись на головкома естонських ВПС Рійо Валге, також повідомляє, що кратер від удару ракети вже знайдений, хоча жодної з частин або осколків її не виявлено.

Нагадаємо, після випадкового запуску ракет винищувачем пілотів Військово-повітряних сил Іспанії відсторонили від польотів над країнами Балтії. Вони відсторонені до з'ясування усіх обставин випадкового пуску ракети. Міністр оборони Естонії Юрі Луйк підкреслив, що патрулювати небо Балтії будуть португальські військові.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 серпня літак ВПС Іспанії Eurofighter помилково випустив під час польоту бойову ракету класу "повітря-повітря". За попередніми даними, ракета з вибуховою речовиною впала в 40 км на північ від міста Тарту.