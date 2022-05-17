UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Эстонии стартовали военные учения: задействованы 15 тысяч военных

Флаг Эстонии (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Эстонии начались крупные учения Сил обороны Эстонии Siil 2022, в которых примут участие более 15 тысяч человек. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee.

В маневрах будут задействованы американские, британские и польские ракетные системы, а география учений охватит территорию от датского острова Борнхольм до северной Латвии. В весенних военных учениях в общей сложности примут участие более 15 тысяч военнослужащих из 10 стран.

Помимо всевозможных типов бронетранспорта, будут задействованы ударные вертолеты и истребители, а также ближе к концу учений в Эстонию прибудут десантные корабли американского экспедиционного корпуса. Завершатся учения 3 июня.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена помогать Украине в восстановлении инфраструктуры Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в ходе визита в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияСоединенные Штаты Америки