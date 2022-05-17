В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тисяч військових

В Естонії почалися великі навчання Сил оборони Естонії Siil 2022, в яких візьмуть участь понад 15 тисяч осіб. Метою маневрів є перевірка боєготовності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee .

У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи, а географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до Північної Латвії. У весняних військових навчаннях в цілому візьмуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців з 10 країн.

Крім всіляких типів бронетранспорту, будуть задіяні ударні вертольоти і винищувачі, а також ближче до кінця навчань в Естонію прибудуть десантні кораблі американського експедиційного корпусу. Завершаться навчання 3 червня.