В Эстонии считают, что заблокировать "Северный поток-2" эффективнее высылки дипломатов РФ

Михкельсон считает, что высылка дипломатов РФ не окажет ожидаемого влияния

Вместо высылки российских дипломатов было бы эффективнее заблокировать "Северный поток-2". Об этом заявил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон, передает ERR.ee.

По его мнению, высылка российских дипломатов не окажет ожидаемого влияния на агрессивное поведение Кремля.

"Вопрос не в том, сколько дипломатов та или иная европейская страна вышлет обратно в Россию. В действительности это не оказывает существенного влияния на внешнюю политику России. Скорее наоборот, это позволит России прибегнуть к ответным мерам", - считает Михкельсон.

Он считает, что на европейском уровне следует принять такие меры, которые существенно изменили бы внешнеполитическое поведение России в отношении Европы и Запада.

"Почему бы Европейскому союзу не договориться о том, чтобы строительство второй ветки газопровода Nord Stream было бы на время приостановлено или вовсе прекращено. Или если мы говорим о Лондоне, то он является важным финансовым источником для российских государственных нефтегазовых компаний. Установка ограничений в этой сфере также оказала бы на Россию куда большее влияние, чем просто высылка дипломатов из той или другой страны", - полагает Михкельсон.

Напомним, накануне в Брюсселе состоялся саммит ЕС, во время которого прем'єр-министр Великобритании Тереза Мэй призвала европейские государства к совместным действиям против российской агрессии, в частности, последовать примеру Британии и выслать российских дипломатов.

На пресс-конференции после саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании было "атакой на суверенитет Евросоюза".