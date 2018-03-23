Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Эстонии считают, что заблокировать "Северный поток-2" эффективнее высылки дипломатов РФ

НовостиПолитика    23.03.2018 - 19:31
Фото: Марко Михкельсон (facebook.com/mihkelson)
Фото: Марко Михкельсон (facebook.com/mihkelson)

Михкельсон считает, что высылка дипломатов РФ не окажет ожидаемого влияния

Вместо высылки российских дипломатов было бы эффективнее заблокировать "Северный поток-2". Об этом заявил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон, передает ERR.ee.

По его мнению, высылка российских дипломатов не окажет ожидаемого влияния на агрессивное поведение Кремля.

"Вопрос не в том, сколько дипломатов та или иная европейская страна вышлет обратно в Россию. В действительности это не оказывает существенного влияния на внешнюю политику России. Скорее наоборот, это позволит России прибегнуть к ответным мерам", - считает Михкельсон.

Он считает, что на европейском уровне следует принять такие меры, которые существенно изменили бы внешнеполитическое поведение России в отношении Европы и Запада.

"Почему бы Европейскому союзу не договориться о том, чтобы строительство второй ветки газопровода Nord Stream было бы на время приостановлено или вовсе прекращено. Или если мы говорим о Лондоне, то он является важным финансовым источником для российских государственных нефтегазовых компаний. Установка ограничений в этой сфере также оказала бы на Россию куда большее влияние, чем просто высылка дипломатов из той или другой страны", - полагает Михкельсон.

Напомним, накануне в Брюсселе состоялся саммит ЕС, во время которого прем'єр-министр Великобритании Тереза Мэй призвала европейские государства к совместным действиям против российской агрессии, в частности, последовать примеру Британии и выслать российских дипломатов.

На пресс-конференции после саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании было "атакой на суверенитет Евросоюза"

Отравление Скрипаля: еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов Отравление Скрипаля: в лечении нуждается второй полицейский, который расследовал дело
Теги публикации: Эстония, агрессия РФ, Северный поток-2, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top