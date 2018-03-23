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В Естонії вважають, що заблокувати "Північний потік-2" ефективніше вислання дипломатів РФ

НовиниПолітика    23.03.2018 - 19:31
Фото: Марко Міхкельсон (facebook.com/mihkelson)
Фото: Марко Міхкельсон (facebook.com/mihkelson)

Міхкельсон вважає, що вислання дипломатів РФ не справить очікуваного впливу

Замість вислання російських дипломатів було б ефективніше заблокувати "Північний потік-2". Про це заявив голова парламентської комісії з закордонних справ Естонії Марко Міхкельсон, передає ERR.ee.

На його думку, вислання російських дипломатів не справить очікуваного впливу на агресивну поведінку Кремля.

"Питання не в тому, скільки дипломатів та чи інша європейська країна вишле назад в Росію. Насправді це не справляє істотного впливу на зовнішню політику Росії. Швидше навпаки, це дозволить Росії вдатися до відповідних заходів", - вважає Міхкельсон.

Він вважає, що на європейському рівні слід прийняти такі заходи, які суттєво змінили б зовнішньополітичну поведінку Росії щодо Європи і Заходу.

"Чому б Європейському союзу не домовитися про те, щоб будівництво другої гілки газопроводу Nord Stream було б тимчасово призупинено або зовсім припинено. Або якщо ми говоримо про Лондон, то він є важливим фінансовим джерелом для російських державних нафтогазових компаній. Встановлення обмежень у цій сфері також справило б на Росію куди більший вплив, ніж просто вислання дипломатів з тієї чи іншої країни", - вважає Міхкельсон.

Нагадаємо, напередодні в Брюсселі відбувся саміт ЄС, під час якого прем'єр-міністр Британії Тереза Мей закликала європейські держави до спільних дій проти російської агресії, зокрема, наслідувати приклад Британії і вислати російських дипломатів.

На прес-конференції після саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Британії було "атакою на суверенітет Євросоюзу".

Отруєння Скрипаля: ще п'ять країн ЄС мають намір вислати російських дипломатів Отруєння Скрипаля: лікування потребує другий поліцейський, який розслідував справу
Теги публікації: Эстония, агресія РФ, Северный поток-2, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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