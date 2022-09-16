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В Эстонии россиянина лишили вида на жительство из-за оскорбления украинок

Фото: в Эстонии россиянина лишили вида на жительство из-за оскорблений украинок (pealinn.ee)
Автор: Артур Родивилов

Россиянина, который на пляже в Таллинне оскорблял украинских беженок из-за украинского языка, лишили постоянного вида на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Конфликт между местным россиянами и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выставленном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно.

По словам потерпевших, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке. Он объяснил свои грубые слова тем, что женщины его провоцировали, оскорбив родной язык.

После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. В результате у мужчины аннулировали постоянный вид на жительство. Виновник конфликта родился в Эстонии и имеет российское гражданство.

Напомним, что украинские беженцы, получившие временную защиту в Эстонии, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты страны.

Также мы писали, как изменилось отношение Европы к беженцам из Украины спустя полгода войны.

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