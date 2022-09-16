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В Естонії росіянина позбавили посвідки на проживання через образи українок

Фото: в Естонії росіянина позбавили посвідки на проживання через образи українок (pealinn.ee)
Автор: Артур Родивилов

Росіянина, який на пляжі в Таллінні ображав українських біженок через українську мову, позбавили постійної посвідки на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Конфлікт між місцевим росіянином і українськими дівчатами стався в липні. На відео, виставленому в мережу однієї з потерпілих, видно, як чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, ображає дівчат, висловлюючись нецензурно.

За словами потерпілих, суть конфлікту полягала в тому, що чоловік вимагав від них говорити "нормально", тобто російською мовою. Він пояснив свої грубі слова тим, що жінки його провокували, образивши його рідну мову.

Після цього поліція порушила справу за статтею про порушення громадського порядку. В результаті у чоловіка анулювали постійний вид на проживання. Винуватець конфлікту народився в Естонії і має російське громадянство.

Нагадаємо, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Естонії, мають право на ті ж пільги і надбавки, що і резиденти країни.

Також ми писали, як змінилося ставлення Європи до біженців з України через півроку війни.

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