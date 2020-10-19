В Эстонии прошла акция в поддержку ЛГБТ после высказываний главы МВД

В Эстонии на фоне политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны, на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В мероприятии в защиту однополых браков, состоявшемся в воскресенье, 18 октября, приняли участие несколько сотен человек.

Об этом сообщает DW.

Организаторы призывали всех участников выразить протест планируемому референдуму по предложению зафиксировать в конституции определение брака как союза только между мужчиной и женщиной.

Ранее в интервью глава МВД Эстонии Март Хельме, в частности, заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё".

Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала главу Министерства внутренних дел. Она заявила, что министр не может занимать должность в правительстве после его гомофобных высказываний.