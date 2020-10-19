В Естонії відбулася акція на підтримку ЛГБТ після висловлювань глави МВС

В Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

Про це повідомляє DW.

Організатори закликали всіх учасників висловити протест планованому референдуму з пропозицією зафіксувати в конституції визначення шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою.

Раніше в інтерв'ю глава МВС Естонії Март Хельме, зокрема, заявив, що в законодавстві треба позначити чітко і ясно, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком, і все".

Kahe nädala eest seisis inimõiguste eest Tartu.



Täna seisis inimõiguste eest Tallinn.



Aasta pärast seisab inimõiguste eest kogu Eesti.#heameeleavaldus #minatoetan pic.twitter.com/6eXH3RQ6En — Noored Sotsiaaldemokraadid (@noorsots) October 18, 2020

Крім того, він порадив всім геям втекти до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо", додавши, що сам ставиться до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації "недружньо".

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала главу Міністерства внутрішніх. Вона заявила, що міністр не може обіймати посаду в уряді після його гомофобних висловлювань.