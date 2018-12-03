В Естонії пропонують розірвати угоду з РФ про кордон через ситуацію у Керченській протоці

Фото: прапор партії (facebook.com/EKRE)

Причиною стала атака РФ на українські кораблі і моряків у Керченській протоці

Парламентська опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) підготувала законопроект, який передбачає відмову від ратифікації прикордонного договору з РФ та відкликання підпису Естонії під цією угодою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Повідомляється, що причиною стала атака РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці.

"Естонія не повинна укладати міжнародні угоди з країною, яка загострює військовий конфлікт з Україною і не дотримується міжнародних договорів, - підкреслив депутат Рійгікогу від EKRE Яак Мадіссон.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Естонії викликало посла Росії в Естонії Олександра Петрова через російську атаку на українські кораблі.

До цього президент Естонії Керсті Кальюлайд засудила напад Росії на українські кораблі в Азовському морі поблизу Керченської протоки, назвавши цю подію "війною в Європі". Вона також закликала міжнародне співтовариство жорстко закликати Росію припинити агресію.