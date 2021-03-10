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В Эстонии могут ввести высший уровень чрезвычайной ситуации

Новина українською → Таллин, Среда 10 марта 2021 15:46
В Эстонии могут ввести высший уровень чрезвычайной ситуации Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии ведет подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщил глава департамента Юллар Ланно, передает ERR.

"Перевод медицинской системы на этот уровень работы стал бы первым подобным случаем в Эстонии. Это может потребоваться, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1 500 человек", - сказал Юллар Ланно.

Он также добавил, что если сегодня в больницы поступает 80-100 больных в день, то за десять дней в больницах окажется тысяча больных.

"Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1 500, то, по всей вероятности, это решение придется принять", - сказал глава департамента.

Сейчас в стране составляются инструкции, на основании которых медики начнут решать, кто получит медицинскую помощь, а кому в ней можно отказать. Если еще в понедельник в автомобиле "скорой" было три человека, то со вторника разрешено ездить вдвоем.

Отметим, накануне в стране было выявлено 1 308 случаев коронавируса. А с начала пандемии зафиксировано 78 983 заболевших COVID-19.

Напомним, правительство Эстонии с 1 марта усилило карантин из-за распространения коронавируса. Новые ограничения будут действовать по 28 марта.

Также ранее сообщалось, что в Эстонии закончились запасы вакцины от коронавируса.

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