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Запрет на мероприятия в помещениях, спа и саун: в Эстонии усилили карантин

Новина українською → Таллин, Понедельник 01 марта 2021 09:50
Запрет на мероприятия в помещениях, спа и саун: в Эстонии усилили карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Эстонии с 1 марта усиливает карантин из-за распространения коронавируса. Новые ограничения будут действовать по 28 марта.

Об этом сообщает ERR.

Как сообщается, согласно принятому правительством решению, с 1 марта ученики средних и старших классов школ останутся на удаленном обучении. Однако младшие классы продолжат учиться очно, также продолжатся очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.

Кроме того, с 1 марта ввели запрет на организацию мероприятий в помещениях, в том числе на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты. Проводить такие мероприятия с 22:00 до 06:00 запрещено.

В спортивных тренировках, а также в занятиях по интересам в помещении смогут принимать участие не более одного человека и тренера, на улице группа не может превышать 10 человек. Спа, водные центры и сауны будут закрыты.

Предприятия общепита смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00 с соблюдением правил социального дистанцирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии закончились запасы вакцины от коронавируса.

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