В Естонії можуть ввести вищий рівень надзвичайної ситуації
Кризовий штаб Департаменту здоров'я Естонії веде підготовку до оголошення в медичній системі третього, найвищого рівня надзвичайної ситуації. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.
Про це повідомив глава департаменту Юллар Ланно, передає ERR.
"Переведення медичної системи на цей рівень роботи став би першим подібним випадком в Естонії. Це може знадобитися, якщо число госпіталізованих з коронавірусом досягне 1 500 осіб", - сказав Юллар Ланно.
Він також додав, що якщо сьогодні в лікарні надходить 80-100 хворих у день, то за десять днів у лікарнях виявиться тисяча хворих.
"Сьогодні у нас є близько тисячі місць, так що дуже багато часу на роздуми не залишається. Якщо число хворих досягне приблизно 1 500, то, ймовірно, це рішення доведеться прийняти", - сказав глава департаменту.
Зараз в країні складаються інструкції, на підставі яких медики почнуть вирішувати, хто отримає медичну допомогу, а кому в ній можна відмовити. Якщо ще в понеділок в автомобілі "швидкої" було три людини, то з вівторка дозволено їздити вдвох.
Відзначимо, напередодні в країні було виявлено 1 308 випадків коронавірусу. А з початку пандемії зафіксовано 78 983 хворих COVID-19.
Нагадаємо, уряд Естонії з 1 березня посилило карантин через поширення коронавірусу. Нові обмеження будуть діяти по 28 березня.
Також раніше повідомлялося, що в Естонії закінчилися запаси вакцини від коронавірусу.