В Естонії можуть ввести вищий рівень надзвичайної ситуації

Кризовий штаб Департаменту здоров'я Естонії веде підготовку до оголошення в медичній системі третього, найвищого рівня надзвичайної ситуації. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

"Переведення медичної системи на цей рівень роботи став би першим подібним випадком в Естонії. Це може знадобитися, якщо число госпіталізованих з коронавірусом досягне 1 500 осіб", - сказав Юллар Ланно.

Він також додав, що якщо сьогодні в лікарні надходить 80-100 хворих у день, то за десять днів у лікарнях виявиться тисяча хворих.

"Сьогодні у нас є близько тисячі місць, так що дуже багато часу на роздуми не залишається. Якщо число хворих досягне приблизно 1 500, то, ймовірно, це рішення доведеться прийняти", - сказав глава департаменту.

Зараз в країні складаються інструкції, на підставі яких медики почнуть вирішувати, хто отримає медичну допомогу, а кому в ній можна відмовити. Якщо ще в понеділок в автомобілі "швидкої" було три людини, то з вівторка дозволено їздити вдвох.

Відзначимо, напередодні в країні було виявлено 1 308 випадків коронавірусу. А з початку пандемії зафіксовано 78 983 хворих COVID-19.