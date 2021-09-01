"Есть видение, какой должна быть страна через 5-10 лет". Зеленский о трансформации Украины

"Мы имеем четкое видение, которой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - сказал Зеленский.

По его словам, документ, который имеет название A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонстрирует видение Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Он указал, что общая сумма необходимая для воплощения в действие проектов составляет 277 млрд долларов.

В частности, средства будут выделены из государственного бюджета Украины, а также по привлечению программ международной помощи, кредитов, инвестиций.