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"Есть видение, какой должна быть страна через 5-10 лет". Зеленский о трансформации Украины

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США презентовал план трансформации Украины. В нем очерчиваются планы развития цифровой, инфраструктурной и аграрной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы имеем четкое видение, которой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей - строим успешную и устойчивую Украину", - сказал Зеленский.

По его словам, документ, который имеет название A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонстрирует видение Украины на ближайшие годы как "безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Он указал, что общая сумма необходимая для воплощения в действие проектов составляет 277 млрд долларов.

В частности, средства будут выделены из государственного бюджета Украины, а также по привлечению программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом.

Добавим, что делегация Украины во главе с президентом посетила Пентагон.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки