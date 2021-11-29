"Є успішний досвід". Генерал розповів, чи може РФ взимку зважитися на вторгнення

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Російська Федерація може зважитися на вторгнення взимку. Зокрема, тому що у неї є успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого на початку 2015 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зимовий бій. Чи готова Україна до партизанської війни з Росією".

На думку Романенка, президент Росії Володимир Путін ще не прийняв остаточне рішення про новий удар по Україні, але може сформувати свою думку за підсумками онлайн-зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Він також зазначив, що у Росії вже є досвід вдалої зимової наступальної операції проти української армії. Мова про захоплення важливого транспортного вузла Дебальцеве в Донецькій області в кінці січня - на початку лютого 2015 року. Тоді підрозділи російської армії і сепаратистів "Л/ДНР" змогли захопити місто і витіснити українські війська.

"На жаль, ми маємо досвід Дебальцевого, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни, - ред.) - північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах, - ред.)", - зазначив Романенко в коментарі РБК-Україна.

Крім того, військовий експерт упевнений, що швидкий наступ Росії зможе забезпечити тільки значна підтримка "з повітря".