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"Є успішний досвід". Генерал розповів, чи може РФ взимку зважитися на вторгнення

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 12:34
"Є успішний досвід". Генерал розповів, чи може РФ взимку зважитися на вторгнення Фото: Росія може вирішити на вторгнення взимку, оскільки має успішний досвід (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Олег Черниш

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Російська Федерація може зважитися на вторгнення взимку. Зокрема, тому що у неї є успішний досвід зимового наступу в районі Дебальцевого на початку 2015 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зимовий бій. Чи готова Україна до партизанської війни з Росією".

На думку Романенка, президент Росії Володимир Путін ще не прийняв остаточне рішення про новий удар по Україні, але може сформувати свою думку за підсумками онлайн-зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Він також зазначив, що у Росії вже є досвід вдалої зимової наступальної операції проти української армії. Мова про захоплення важливого транспортного вузла Дебальцеве в Донецькій області в кінці січня - на початку лютого 2015 року. Тоді підрозділи російської армії і сепаратистів "Л/ДНР" змогли захопити місто і витіснити українські війська.

"На жаль, ми маємо досвід Дебальцевого, яке було взимку. І взагалі вони (росіяни, - ред.) - північні люди, і проходять підготовку у відповідних умовах. Тобто для них це не складне питання (вести війну в зимових умовах, - ред.)", - зазначив Романенко в коментарі РБК-Україна.

Крім того, військовий експерт упевнений, що швидкий наступ Росії зможе забезпечити тільки значна підтримка "з повітря".

Нагадаємо, раніше західні розвідки і ЗМІ повідомили про те, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів України у "насторожуючих масштабах".

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що заявами про загрозу вторгнення Росії сіють паніку в українському суспільстві.

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