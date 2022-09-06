"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области

"Луганская область продолжает держать оборону. Вражеские атаки отражены, есть определенные положительные результаты: наши защитники немного продвинулись и закрепились", - сообщил он.

Гайдай отметил, что за вчерашний день украинским военным удалось продвинуться на несколько сотен метров.

"Были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы ОВА, из-за "хлопков" на российских складах в последние дни враг потерял до 100 человек личного состава и около 100 единиц техники.