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"Є позитивні результати". Гайдай розповів про просування ЗСУ в Луганській області

Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в Луганській області. Українським воїнам вдалося частково просунутися і закріпитися на нових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Луганська область продовжує тримати оборону. Ворожі атаки відбиті, є певні позитивні результати: наші захисники трохи просунулися і закріпилися", - повідомив він.

Гайдай зазначив, що за вчорашній день українським військовим вдалося просунутися на кілька сотень метрів.

"Були відбиті атаки і були деякі невеликі просування", - підкреслив він.

Крім того, за словами очільника ОВА, через "удари" на російських складах в останні дні ворог втратив до 100 чоловік особового складу і близько 100 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній, в результаті чого вдалося знищити майже 400 окупантів.

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Збройні сили УкраїниЛуганськ