"Есть план действий". Дания и Чехия не исключают эвакуацию дипломатов из Киева, но есть условие

Посольства Дании и Чехии могут эвакуировать своих дипломатов из Украины, впрочем пока не будут. Такое решение будет принято, если ситуация будет угрожающей.

В Чехий создана рабочая группа, которая ежедневно собирается для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины. Там "верят в лучшее, но готовятся и к худшему развитию ситуации".

Гипотетическая возможность эвакуации сотрудников Посольства Чехии в Киеве существует в случае серьезного ухудшения ситуации безопасности.

Вместе с тем, Дания не намерена сразу последовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. В то же время, внимательно следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей.