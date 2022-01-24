ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Есть план действий". Дания и Чехия не исключают эвакуацию дипломатов из Киева, но есть условие

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 12:59
"Есть план действий". Дания и Чехия не исключают эвакуацию дипломатов из Киева, но есть условие Фото: Дания и Чехия не исключают эвакуацию дипломатов из Киева (Google Maps)
Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Посольства Дании и Чехии могут эвакуировать своих дипломатов из Украины, впрочем пока не будут. Такое решение будет принято, если ситуация будет угрожающей.

Об этом сообщил РБК-Украина информированный источник.

В Чехий создана рабочая группа, которая ежедневно собирается для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины. Там "верят в лучшее, но готовятся и к худшему развитию ситуации".

Гипотетическая возможность эвакуации сотрудников Посольства Чехии в Киеве существует в случае серьезного ухудшения ситуации безопасности.

Вместе с тем, Дания не намерена сразу последовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. В то же время, внимательно следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей.

Напомним, Британия эвакуирует часть дипломатов из Украины.

Отметим, Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Чехия Украина Российская Федерация
NEWS
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон