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"Есть определенные альтернативы". Молдова может отказаться от российского газа

Фото: Молдова ищет альтернативы российскому газу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Молдове ищут альтернативы российскому газу. Правительство страны готово вновь покупать голубое топливо на спотовом рынке, однако этот вариант не долгосрочен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилици.

По ее словам, Молдова сделала запрос для подключения к мировому рынку. Однако пока четкого ответа не последовало.

"У нас еще нет ответа. Я обратилась с запросом. Мы ждем ответа и посмотрим, что произойдет 1 мая. У нас есть определенные альтернативы. Как и в октябре, мы можем получить доступ к спотовому рынку природного газа. Сейчас мы находимся в периоде, когда потребление ниже, но здесь также речь идет о мировых ценах и непрерывности поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявила глава правительства.

Напомним, в Польше заявили о полной независимости от российского газа.

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