"Є певні альтернативи". Молдова може відмовитися від російського газу

За її словами, Молдова зробила запит для підключення до світового ринку. Однак поки чіткої відповіді не було.

"У нас ще немає відповіді. Я звернулася із запитом. Ми чекаємо відповіді і подивимося, що станеться 1 травня. У нас є певні альтернативи. Як і в жовтні, ми можемо отримати доступ до спотового ринку природного газу. Зараз ми знаходимося в періоді, коли споживання нижче, але тут також мова йде про світові ціни і безперервності поставок в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - заявила глава уряду.