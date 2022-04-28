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"Є певні альтернативи". Молдова може відмовитися від російського газу

Фото: Молдова шукає альтернативи російському газу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Молдові шукають альтернативи російському газу. Уряд країни готовий знову купувати блакитне паливо на спотовому ринку, проте цей варіант не довгостроковий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Молдови Наталії Гаврилиці.

За її словами, Молдова зробила запит для підключення до світового ринку. Однак поки чіткої відповіді не було.

"У нас ще немає відповіді. Я звернулася із запитом. Ми чекаємо відповіді і подивимося, що станеться 1 травня. У нас є певні альтернативи. Як і в жовтні, ми можемо отримати доступ до спотового ринку природного газу. Зараз ми знаходимося в періоді, коли споживання нижче, але тут також мова йде про світові ціни і безперервності поставок в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - заявила глава уряду.

Нагадавши, у Польщі заявили про повну незалежність від російського газу.

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