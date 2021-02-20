"Есть много дел": Меркель призывает Байдена вместе противостоять вызовам из РФ и Китая

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента США Джо Байдена к более тесному сотрудничеству в противостоянии вызовам со стороны России и Китая. Вместе с тем, она считает, что интересы США и Германии порой могут не совпадать.

Об этом Меркель заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет DW.

Канцлер заявила о необходимости выработать общий подход по отдельным вопросам. "Есть много дел. Германия готова к открытию новой главы в трансатлантическом партнерстве", - сказала Меркель. Кроме того, она призвала США "открыто говорить", когда возникнут разногласия.