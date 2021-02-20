"Есть много дел": Меркель призывает Байдена вместе противостоять вызовам из РФ и Китая
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента США Джо Байдена к более тесному сотрудничеству в противостоянии вызовам со стороны России и Китая. Вместе с тем, она считает, что интересы США и Германии порой могут не совпадать.
Об этом Меркель заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет DW.
Канцлер заявила о необходимости выработать общий подход по отдельным вопросам.
"Есть много дел. Германия готова к открытию новой главы в трансатлантическом партнерстве", - сказала Меркель.
Кроме того, она призвала США "открыто говорить", когда возникнут разногласия.
Ранее Байден объявил о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны. Она должна немедленно приступить к пересмотру американской военной стратегии относительно угроз со стороны Китая.
Напомним, Байден заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.
РБК-Украина писало, что Байден в разговоре с российским президентом Путиным объяснил ему, что США больше не будут уступать перед лицом агрессии РФ.