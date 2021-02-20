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"Есть много дел": Меркель призывает Байдена вместе противостоять вызовам из РФ и Китая

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 06:16
"Есть много дел": Меркель призывает Байдена вместе противостоять вызовам из РФ и Китая Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента США Джо Байдена к более тесному сотрудничеству в противостоянии вызовам со стороны России и Китая. Вместе с тем, она считает, что интересы США и Германии порой могут не совпадать.

Об этом Меркель заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет DW.

Канцлер заявила о необходимости выработать общий подход по отдельным вопросам.

"Есть много дел. Германия готова к открытию новой главы в трансатлантическом партнерстве", - сказала Меркель.

Кроме того, она призвала США "открыто говорить", когда возникнут разногласия.

Ранее Байден объявил о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны. Она должна немедленно приступить к пересмотру американской военной стратегии относительно угроз со стороны Китая.

Напомним, Байден заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.

РБК-Украина писало, что Байден в разговоре с российским президентом Путиным объяснил ему, что США больше не будут уступать перед лицом агрессии РФ.

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