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Байден поручил пересмотреть стратегию США в отношении Китая

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 02:17
Байден поручил пересмотреть стратегию США в отношении Китая Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден объявил в среду о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны. Она должна немедленно приступить к пересмотру американской военной стратегии в отношении угроз со стороны Китая.

Об этом пишет "Голос Америки".

Работа группы будет длится четыре месяца. За это время должны быть наработаны пути дальнейшего взаимодействия с Китаем.

Байден добавил, что обзор, который будет создан рабочей группой, имеет решающее значение в выработке американской стратегии противостояния китайской угрозе.

"Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - добавил он.

Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологическим вопросам, организационной структуре и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсах и двусторонних оборонных договорах с Пекином.

Ранее Байден раскритиковал действия Пекина, назвав его "самым серьезным нашим конкурентом".

В то же время Байден заявлял, что готов работать с Пекином, когда это будет в интересах США.

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