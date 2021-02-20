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"Є багато справ": Меркель закликає Байдена разом протистояти викликам з РФ та Китаю

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 06:16
"Є багато справ": Меркель закликає Байдена разом протистояти викликам з РФ та Китаю Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента США Джо Байдена до тіснішої співпраці у протистоянні викликам з боку Росії та Китаю. Водночас, вона вважає, що інтереси США та Німеччини часом можуть не співпадати.

Про це Меркель заявила під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише DW.

Канцлер заявила про потребу виробити спільний підхід щодо окремих питань.

"Є багато справ. Німеччина готова до відкриття нової глави в трансатлантичному партнерстві", - сказала Меркель.

Крім того, вона закликала США "відкрито говорити", коли виникнуть розбіжності.

Раніше Байден оголосив про формування спеціальної робочої групи у складі Міністерства оборони. Вона повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо погроз з боку Китаю.

Нагадаємо, Байден заявляв, що готовий працювати з Пекіном, коли це буде в інтересах США.

РБК-Україна писало, що Байден в розмові з російським президентом Путіним пояснив йому, що США більше не будуть поступатися перед лицем агресії РФ.

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