"Є багато справ": Меркель закликає Байдена разом протистояти викликам з РФ та Китаю

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента США Джо Байдена до тіснішої співпраці у протистоянні викликам з боку Росії та Китаю. Водночас, вона вважає, що інтереси США та Німеччини часом можуть не співпадати.

Про це Меркель заявила під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише DW.

Канцлер заявила про потребу виробити спільний підхід щодо окремих питань. "Є багато справ. Німеччина готова до відкриття нової глави в трансатлантичному партнерстві", - сказала Меркель. Крім того, вона закликала США "відкрито говорити", коли виникнуть розбіжності.