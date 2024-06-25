ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що Сокоренко розповіла, коли очікувати на рішення ЄСПЛ щодо війни в Україні. Зокрема вона розповіла й те, скільки прав українців РФ порушила від початку повномасштабного вторгнення.

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