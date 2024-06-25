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ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму

Фото: Маргарита Сокоренко, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Украина против России" относительно нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Маргариты Сокоренко.

Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.

В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:

  • исчезновений и отсутствия эффективного расследования; 
  • жестокого обращения и незаконных задержаний;
  • незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;
  • принудительной смены украинского гражданства на российское;
  • систематических массовых обысков;
  • принудительного перемещения на территорию России осужденных;
  • нападений и преследования религиозных лидеров, которые не принадлежали к РПЦ, обысков и конфискации имущества;
  • закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов; 
  • запрета мирных собраний и протестов;
  • экспроприации частного имущества;
  • закрытие украинских и крымскотатарских классов;
  • нарушений права на свободу передвижения между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;
  • дискриминации крымских татар
  • нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними. 

"Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", - добавила Сокоренко. 

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что Сокоренко рассказала, когда ожидать решения ЕСПЧ по войне в Украине. В частности, она рассказала и то, сколько прав украинцев РФ нарушила с начала полномасштабного вторжения.

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