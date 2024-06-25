ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что Сокоренко рассказала, когда ожидать решения ЕСПЧ по войне в Украине. В частности, она рассказала и то, сколько прав украинцев РФ нарушила с начала полномасштабного вторжения.

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