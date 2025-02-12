ЄСПЛ визнав незаконними переслідування людей у РФ за критику війни проти України

"ЄСПЛ ухвалив важливе рішення у групі справ "Новая Газета та інші проти Росії" та 161 інша заява. Серед заявників були троє громадян України, до справ яких долучився Уряд України як третя сторона", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, суд одноголосно визнав, що Росія порушила право на свободу слова, запровадивши після вторгнення закони про "дискредитацію армії" та "фейкові новини".

Ці закони використовувались для системного придушення будь-якої критики війни. ЄСПЛ окремо звернув увагу на незаконні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, і підкреслив, що всі рішення кримських "судів" є нелегітимними.

Зазначається, що це рішення стало важливим документом, який фіксує системні порушення прав людини з боку Росії та може бути використаний для захисту жертв репресій на міжнародній арені, а також для посилення тиску на РФ в міжнародних судах і процесах.