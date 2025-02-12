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ЕСПЧ признал незаконными преследования людей в РФ за критику войны против Украины

Фото: ЕСПЧ признал незаконными преследования людей в РФ за критику войны против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и преследовании людей за критику войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"ЕСПЧ принял важное решение в группе дел "Новая Газета и другие против России" и 161 другое заявление. Среди заявителей были трое граждан Украины, к делам которых присоединилось Правительство Украины как третья сторона", - говорится в сообщении.

Как сообщается, суд единогласно признал, что Россия нарушила право на свободу слова, введя после вторжения законы о "дискредитации армии" и "фейковых новостях".

Эти законы использовались для системного подавления любой критики войны. ЕСПЧ отдельно обратил внимание на незаконные приговоры, вынесенные на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, и подчеркнул, что все решения крымских "судов" являются нелегитимными.

Отмечается, что это решение стало важным документом, который фиксирует системные нарушения прав человека со стороны России и может быть использован для защиты жертв репрессий на международной арене, а также для усиления давления на РФ в международных судах и процессах.

 

Напомним, в июне 2024 года ЕСПЧ огласил решение по делу "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории временно оккупированного Крыма. Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации Крыма в феврале 2014 года.

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