ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Польши в Беларусь

"В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", - говорится в решении европейского суда.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно и оно обязательно для исполнения. Согласно этому правилу по просьбе одной из сторон судья имеет право потребовать от сторон применения временных мер, необходимых для рассмотрения жалобы. В частности, суд имеет право на такие требования в случае, если существует угроза жизни или здоровью заявителя.