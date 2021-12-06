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ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Польши в Беларусь

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Брюссель, Понедельник 06 декабря 2021 18:14
ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Польши в Беларусь Фото: ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Польши в Беларусь (osce usmission gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать находящихся в Польше мигрантов из Беларуси. При рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ.

"В большинстве жалоб, когда заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 на установленный срок и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно были на территории Польши", - говорится в решении европейского суда.

Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно и оно обязательно для исполнения. Согласно этому правилу по просьбе одной из сторон судья имеет право потребовать от сторон применения временных мер, необходимых для рассмотрения жалобы. В частности, суд имеет право на такие требования в случае, если существует угроза жизни или здоровью заявителя.

Напомним, мигранты на белорусско-польской границе появились в конце октября после того, как Александр Лукашенко пообещал гражданам стран Ближнего Востока свободный коридор в Европу.

Отметим, после нескольких неудачных попыток прорваться на территорию Польши белорусские власти разместили мигрантов на складах логистического центра. Сегодня, 6 декабря, они устроили акцию протеста.

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ЕСПЧ Польша Беларусь Миграционный кризис
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