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В ЕСПЧ рассказали, когда вынесут решение в деле против России по Крыму

Новости » Политика    31.10.2018 - 09:39
Фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)
Фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)

Решение по этому делу могут обнародовать в начале 2020 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может принять решение в деле "Украина против России" о нарушениях в аннексированном Крыму через год после первого слушания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью судьи ЕСПЧ Анны Юдковской "Европейской правде".

По ее словам, дело о массовых нарушениях прав человека в Крыму уже готово к рассмотрению. Кроме того, на 27 февраля 2019 года назначено открытое слушание. Она также отметили, что согласно практике ЕСПЧ между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год.

"Можно рассчитывать, что и в крымском деле "Украина против России" через год будет решение суда, по крайней мере, по ее приемлемости и по существу. А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен", - добавила Юдковская.

Напомним, ранее стало известно, что Украина в ЕСПЧ пытается доказать, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль в Крыму еще до аннексии в марте 2014 года.

Отметим, 28 августа ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России. Он касается нарушений прав украинцев, которых незаконно удерживали в Крыму и РФ.

 

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