ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В ЄСПЛ розповіли, коли винесуть рішення у справі проти Росії щодо Криму

Новини » Політика    31.10.2018 - 09:39
Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)
Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)

Рішення по цій справі можуть оприлюднити на початку 2020 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) може прийняти рішення у справі "Україна проти Росії" про порушення в анексованому Криму через рік після першого слухання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю судді ЄСПЛ Ганни Юдківської "Європейській правді".

За її словами, справа про масові порушення прав людини в Криму вже готова до розгляду. Крім того, на 27 лютого 2019 року призначено відкрите слухання. Вона також зазначили, що згідно з практикою ЄСПЛ між першим слуханням та прийняттям рішення суду проходить приблизно рік.

"Можна розраховувати, що і в кримській справі "Україна проти Росії" через рік буде рішення суду, принаймні, щодо її прийнятності та по суті. А ось питання компенсації, з високою ймовірністю, буде відкладено", - додала Юдківська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна в ЄСПЛ намагається довести, що Російська Федерація здійснювала ефективний контроль у Криму ще до анексії в березні 2014 року.

Нагадаємо, 28 серпня ЄСПЛ зареєстрував новий позов проти Росії. Він стосується порушень прав українців, яких незаконно утримували в Криму і РФ.

 

У США вважають, що РФ гальмує переговори Волкера з Сурковим
Новини України Російська ФедераціяКримЕСПЧ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся