В ЄСПЛ розповіли, коли винесуть рішення у справі проти Росії щодо Криму

Фото: засідання ЄСПЛ (echr.coe.int)

Рішення по цій справі можуть оприлюднити на початку 2020 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) може прийняти рішення у справі "Україна проти Росії" про порушення в анексованому Криму через рік після першого слухання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю судді ЄСПЛ Ганни Юдківської "Європейській правді".

За її словами, справа про масові порушення прав людини в Криму вже готова до розгляду. Крім того, на 27 лютого 2019 року призначено відкрите слухання. Вона також зазначили, що згідно з практикою ЄСПЛ між першим слуханням та прийняттям рішення суду проходить приблизно рік.

"Можна розраховувати, що і в кримській справі "Україна проти Росії" через рік буде рішення суду, принаймні, щодо її прийнятності та по суті. А ось питання компенсації, з високою ймовірністю, буде відкладено", - додала Юдківська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна в ЄСПЛ намагається довести, що Російська Федерація здійснювала ефективний контроль у Криму ще до анексії в березні 2014 року.

Нагадаємо, 28 серпня ЄСПЛ зареєстрував новий позов проти Росії. Він стосується порушень прав українців, яких незаконно утримували в Криму і РФ.