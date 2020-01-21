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ЕСПЧ признал вину РФ в гибели и похищении 20 жителей Кавказа

Новости » В мире     21.01.2020 - 22:28
ЕСПЧ признал вину РФ в гибели и похищении 20 жителей Кавказа
Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Всем заявителям присуждена совокупная компенсация морального вреда в общей сумме в 1 млн 600 тыс. евро

Во вторник, 21 января, Европейский суд по правам человека признал ответственность российских властей за похищение и вероятную гибель 20 жителей республик Северного Кавказа с 2000 по 2006 год и нерасследование этих преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

Как отмечается, решение было вынесено сразу по нескольким делам - "Тимербулатова и другие против России", "Саидова и другие против России", "Идрисова против России", "Ватцаева и другие против России".

Все заявители утверждали, что их родные и близкие, жители Чечни, Ингушетии и Дагестана, были похищены силовиками и пропали.

Суд установил, что власти РФ во всех случаях нарушили статьи 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, в отношении некоторых заявителей российские силовики также нарушили статью 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека.

"Всем заявителям присуждена совокупная компенсация морального вреда в общей сумме в 1 млн 600 тыс. евро (по 80 тыс. евро за одного пропавшего человека). Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального вреда и судебных расходов и издержек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека.

Также РБК-Украина писало, что экс-мэр Славянска Неля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению ЕСПЧ.

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