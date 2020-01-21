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ЄСПЛ визнав провину РФ в загибелі та викраденні 20 жителів Кавказу

Новини » В світі     21.01.2020 - 22:28
ЄСПЛ визнав провину РФ в загибелі та викраденні 20 жителів Кавказу
Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Всім заявникам присуджено сукупну компенсацію моральної шкоди в загальній сумі 1 млн 600 тис. євро

У вівторок, 21 січня, Європейський суд з прав людини визнав відповідальність російської влади за викрадення і ймовірну загибель 20 жителів республік Північного Кавказу з 2000 по 2006 рік і нерозслідування цих злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Даний час".

Як зазначається, рішення було винесено відразу по декількох справах - "Тимербулатова та інші проти Росії", "Саїдова та інші проти Росії", "Ідрісова проти Росії", "Ватцаєва та інші проти Росії".

Всі заявники стверджували, що їх рідні та близькі, жителі Чечні, Інгушетії та Дагестану, були викрадені силовиками та пропали.

Суд встановив, що влада РФ у всіх випадках порушили статті 2 (право на життя) і 5 (право на свободу та особисту недоторканність) Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Крім того, щодо деяких заявників російські силовики також порушили статтю 3 (заборона тортур і жорстокого поводження) і 13 (право на ефективні засоби юридичного захисту) Конвенції про захист прав людини.

"Всім заявникам присуджено сукупну компенсацію моральної шкоди в загальній сумі 1 млн 600 тис. євро (за 80 тис. євро за одну зниклу людину). Деяким заявникам також присуджена компенсація матеріальної шкоди та судових витрат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" (люстрацію) порушенням Конвенції про захист прав людини.

Також РБК-Україна писало, що екс-мер Слов'янська Неля Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації за порушення права на свободу за рішенням ЄСПЛ.

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