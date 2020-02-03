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ЕСПЧ признал противоправными действия НАБУ в деле "Золотого мандарина", - правозащитник

Новости » Политика     03.02.2020 - 09:17
ЕСПЧ признал противоправными действия НАБУ в деле "Золотого мандарина", - правозащитник
Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Правозащитник сообщил, что у него есть документ, который подтверждает решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в деле "Золотого мандарина". Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Борис Захаров, в распоряжении которого имеется соответствующий документ.

Правозащитник заявляет, что из письма, где по просьбе Минюста разъясняется практика ЕСПЧ по таким делам, четко следует, что то, что инкриминирует НАБУ ряду лиц, является просто выполнением ими требований ЕСПЧ.

Фото: документы (facebook.com/boris.zakharov)

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.

Бабину должны были избирать меру пресечения 24 января.

Так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить только решения судов о возвращении стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возвращении этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".

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