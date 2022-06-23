Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ: что известно

Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции .

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

"Заявление Украины направлена на скорейшее прекращение ужасных и массовых нарушений прав человека, которое осуществляет Россия, и поданная в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине", - подчеркнул Денис Малюська.

Он подчеркнул, что каждый день по всей территории Украины Россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все соответствующие нормы международного права.

"Десятки тысяч людей погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия проводятся по прямому указанию высшего российского руководства", - заявил министр.

Документ, поданный сегодня Украиной, касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения ущерб составил не менее 80 миллиардов долларов США.