Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ: что известно
Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека.
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.
В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.
"Заявление Украины направлена на скорейшее прекращение ужасных и массовых нарушений прав человека, которое осуществляет Россия, и поданная в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине", - подчеркнул Денис Малюська.
Он подчеркнул, что каждый день по всей территории Украины Россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все соответствующие нормы международного права.
"Десятки тысяч людей погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия проводятся по прямому указанию высшего российского руководства", - заявил министр.
Документ, поданный сегодня Украиной, касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.
В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения ущерб составил не менее 80 миллиардов долларов США.
Напомним, российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.