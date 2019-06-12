ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова из СИЗО в больницу

Новости » Общество    12.06.2019 - 00:02
ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова из СИЗО в больницу
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Адвокаты Бекирова требовали предоставить заключенному помощь последние полгода

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник, 11 июня, решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, постановив поместить его немедленно в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

В частности, согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Эдему Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев назвал решение Европейского суда "неожиданным, но безусловно правильным".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - прокомментировал адвокат.

Ранее правозащитник посетил Бекирова в СИЗО и сообщил после, что у его подзащитного критически ухудшилось здоровье. У заключенного боли в сердце, головные боли, проблемах с поджелудочной железой, онемения ноги, высокое давление и высокий уровень сахара в крови. Также недавно у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Бекирова обвиняют в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Недавно суд в Симферополя продлил Бекирову арест еще на два месяца - до 12 августа.

Напомним, 14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Зеленский распорядился провести новый конкурс судей в ЕСПЧ Суд в оккупированном Крыму продлил арест Бекирову
Новости Украины ЕСПЧЭдем Бекиров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь