ЄСПЛ постановив терміново перевести Бекірова з СІЗО в лікарню

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Адвокати Бекірова вимагали надати ув'язненому допомогу останні півроку

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс у вівторок, 11 червня, рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, постановивши помістити його негайно в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зокрема, згідно з Правилом 39 регламенту ЄСПЛ, яке було застосовано по відношенню до Едему Бекірову, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню не тюремного типу.

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв назвав рішення Європейського суду "несподіваним, але безумовно правильним".

"Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення слідчому по справі Едема Бекірова та Уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати говорять про те, що наш підзахисний повільно вмирає в СІЗО. І у нього кожен день на рахунку", - прокоментував адвокат.

Раніше правозахисник відвідав Бекірова в СІЗО і повідомив, що у його підзахисного критично погіршився стан здоров'я. У в'язня болі в серці, головні болі, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високий тиск і високий рівень цукру в крові. Також нещодавно у Бекірова з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Бекірова звинувачують в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Нещодавно суд Сімферополя продовжив Бекірову арешт ще на два місяці - до 12 серпня.

Нагадаємо, 14 травня Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.