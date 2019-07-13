ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕСПЧ обязал Россию провести независимый медосмотр Бекирова

Новости » Общество    13.07.2019 - 02:11
ЕСПЧ обязал Россию провести независимый медосмотр Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

У крымскотатарского активиста подозревают неврологическое заболевание, несовместимое с содержанием в СИЗО

Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское обследование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого с декабря 2018 года держат в СИЗО Симферополя по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Согласно заявлению ЕСПЧ от 10 июня 2019 года, "независимые и специализированные врачи" должны подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем Бекирова.

"Эти независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме", - сказано в решении.

Адвокат сообщил, что направил ходатайство в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где удерживают Бекирова со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

"Есть основания считать, что у Бекирова есть неврологическое заболевание, входящее в правительственный перечень несовместимых с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - заявил он.

Напомним, в конце июня адвокат тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин сообщил, что активиста могут вывезти в Армянскгде нет условий для его содержания. 

ВР приняла за основу закон о статусе политзаключенных Кремля В РФ рассказали о состоянии политзаключенного Панова
Новости Украины ЕСПЧполитзаключенные в РФЭдем Бекиров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь