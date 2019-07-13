ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄСПЛ зобов’язав Росію провести незалежний медогляд Бекірова

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 02:11
ЄСПЛ зобов’язав Росію провести незалежний медогляд Бекірова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Алексей Ладыгин)

У кримськотатарського активіста підозрюють неврологічне захворювання, несумісне з утриманням у СІЗО

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого з грудня 2018 року тримають у СІЗО Сімферополя за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Згідно із заявою ЄСПЛ від 10 червня 2019 року, "незалежні та спеціалізовані лікарі" повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова.

"Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка наразі надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього як запобіжний захід тримання у в’язниці", - сказано в рішенні.

Адвокат повідомив, що надіслав клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують Бекірова з посиланням на заяву ЄСПЛ.

"Є підстави вважати, що у Бекірова є неврологічне захворювання, що входить в урядовий перелік несумісних з утриманням у СІЗО. У зв’язку з цим я прошу забезпечити негайний медичний огляд Бекірова невропатологом, ендокринологом, хірургом, кардіологом, онкологом і хірургом-ортопедом", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці червня адвокат тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекырова Олексій Ладін повідомив, що активіста можуть вивезти в Армянськ де немає умов для його утримання.

ВР прийняла за основу закон про статус політв'язнів Кремля В РФ розповіли про стан політв'язня Панова
Новини України ЕСПЧполитзаключенные в РФЕдем Бекіров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся