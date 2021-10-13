Кремль считает "неуместными" призывы взять ответственность по делу МН17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к России взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17. Он назвал такие заявления дипломатов ЕС, во время вчерашнего саммита в Киеве, "неуместными и недопустимыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Подобные призывы - они совершенно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что еще не ознакомился с заявлением и напомнил, что судебного вердикта по итогам расследования катастрофы малайзийского Боинга рейсом MH17 пока нет.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европейского союза приняли совместное заявление по итогам саммита Украина-ЕС где, в частности, призвали РФ признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17.