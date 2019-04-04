ЕСПЧ коммуницировал дело против России о катастрофе МН17

Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Авиакатастрофа рейса МН17 произошла в 2014 году на Донбассе

Европейский суд по правам человека коммуницировал дело против России о крушении самолета МН17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд уведомил Россию о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.

"Они заявляют, в частности, что Российская Федерация непосредственно или косвенно несет ответственность за крушение самолета, а также не расследовала его или не сотрудничала с другими расследованиями", - говорится в документе суда.

Отметим, что в марте этого года РФ и Нидерланды вели переговоры по поводу сбитого МН17 на Донбассе. Переговоры были конфиденциальными.

Также РБК-Украина писало, что 23 ноября родственники 55 погибших в авиакатастрофе подали в Европейский суд по правам человека против России.

Ранее секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что заявление Министерства обороны России о якобы принадлежности ракеты, которая сбила MH17 на Донбассе летом 2014, Украине является очередным фейком.

Как сообщалось, российские военные заявили, что якобы ракету для "Бука", которой сбили малазийский лайнер, в 1986 году передали в войсковую часть 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области. На сегодня данное подразделение дислоцируется в Стрые Львовской области.

До этого Совместная следственная группа сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск.

Отметим, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.