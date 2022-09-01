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ЕСПЧ далекая от принципов справедливости структура, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕСПЧ. По его мнению суд принимает политически мотивированные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Когда речь идет о Турции выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски в отношении Германии или Франции, принимаются решения совсем другого плана", - заявил Эрдоган.

Об этом он заявил, выступая в четверг в Верховном суде Турции. Эродоган назвал ЕСПЧ далекой от принципов справедливости структурой, принимающей политически мотивированные решения.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.

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ЕСПЧТурцияРеджеп Тайип Эрдоган