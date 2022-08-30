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Греция бросила вызов НАТО и его союзникам, - Эрдоган

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Вторник 30 августа 2022 22:15
Греция бросила вызов НАТО и его союзникам, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", - заявил Эрдоган во время участия на торжественном концерте, посвященном дню победы в войне с греками.

Также Эрдоган сказал, что Турция знает истинные намерения тех, кто использует Грецию. По его словам Греция не является конкурентом Турции ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении.

Напомним, что Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей.

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