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ЄСПЛ далека від принципів справедливості структура, - Ердоган

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄСПЛ. На його думку суд приймає політично вмотивовані рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Коли йдеться про Туреччину виносяться політично вмотивовані вердикти, а коли обговорюються позови щодо Німеччини чи Франції, приймаються рішення зовсім іншого плану", - заявив Ердоган.

Про це заявив він заявив, виступаючи у четвер у Верховному суді Туреччини. Еродоган назвав ЄСПЛ далекою від принципів справедливості структурою, яка приймає політично вмотивовані рішення.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.

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