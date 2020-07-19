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Эсминец ВМС США направляется в Черное море

Воскресенье 19 июля 2020 10:18
Эсминец ВМС США направляется в Черное море
Фото: USS Porter (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Анастасия Рокитна

Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года

Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США сегодня начал свой транзит в направлении Черного моря. Он будет участвовать в международных учениях "Sea Breeze-2020".

Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года.

"Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

Напомним, для усиления обороноспособности Украины в Азовское море отправят американские катера типа Mark VI.

Отметим, что кроме катеров Mark VI, США продадут Украине пушки, инфракрасные радары и другое военное оборудование.

Кроме того, три катера класса Island Украина планирует получить от США в следующем году.

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Новости Украины корабльСоединенные Штаты АмерикиЧерное море
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