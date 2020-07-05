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Американские катера Mark VI отправят в Азовское море, - ВМС

Новости » Политика     05.07.2020 - 22:36
Американские катера Mark VI отправят в Азовское море, - ВМС
Фото: американский катер Mark VI (flickr.com/compacflt)

Катера Mark VI украинский флот получит от Соединенных Штатов

Для усиления обороноспособности Украины в Азовское море отправят американские катера типа Mark VI. Украина первой в мире получит эти катера от Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Думская".

По словам Неижпапы, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть этих катеров отправят в Азовское море.

"Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали - это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели - как поэтапно развивать ВМС Украины", - подчеркнул он.

Как отметил командующий ВМС, на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей.

"Начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника", - добавил Неижпапа.

Напомним, кроме катеров Mark VI, США продадут Украине пушки, инфракрасные радары и другое военное оборудование.

Кроме того, три катера класса Island Украина планирует получить от США в следующем году.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикатерАзовское моревмс Украины
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