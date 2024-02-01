Есмінець США знищив ракету хуситів у Червоному морі

За даними видання, це найближча атака хуситів до есмінця за час операції США у Червоному морі. Для відбиття повітряної атаки USS Gravely використовував зенітно-артилерійський комплекс (Close-in weapon system, CIWS), призначений для протиповітряної та протиракетної оборони у ближній зоні.

Одне із джерел телеканалу зазначило, що нездатність USS Gravely збити ракету раніше не означає, що атаки хуситів стали більш витонченими. Минулого разу ракети хуситів збивалися USS Gravely на відстані 8-12 км.

Хусити регулярно намагаються атакувати кораблі США у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Згодом після цього повідомлялося, що у Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі – читайте у нашому матеріалі РБК-Україна.