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Эсминец США уничтожил ракету хуситов в Красном море

Фото: эсминец США уничтожил ракету хуситов в Красном море (facebook.com/DDG107)
Автор: Константин Широкун

Эсминец USS Gravely уничтожил ракету хуситов в Красном море. Отмечается, что ракета была сбита всего в 1,6 километра от американского корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, это самая близкая атака хуситов к эсминцу за время операции США в Красном море. Для отражения воздушной атаки USS Gravely использовал зенитно-артиллерийский комплекс (Close-in weapon system, CIWS), предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны в ближней зоне.

Один из источников телеканала отметил, что неспособность USS Gravely сбить ракету раньше не означает, что атаки хуситов стали более изощренными. В прошлые разы ракеты хуситов сбивались USS Gravely на расстоянии 8-12 км.

Хуситы регулярно пытаются атаковать корабли США в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Вскоре после этого сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в нашем материале РБК-Украина.

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