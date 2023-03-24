Есмінець США у Південно-Китайському морі викликав напруженість між Пекіном та Вашингтоном

"Есмінець з керованими ракетами USS Milius відстоював навігаційні права та свободи в Південно-Китайському морі поблизу Парасельських островів відповідно до міжнародного права", - розповів прес-секретар 7-го флоту США генерал-лейтенант Лука Бакіч.

Фото: Парасельські острови на карті (натисніть, щоб збільшити)

Видання уточнює, що на Парасельські острови, окрім Китаю, претендують В'єтнам та Тайвань.

Пекін вважає практично все Південно-Китайське море своїми територіальними водами, і, виходячи з цього, влада КНР назвала такий крок порушенням територіальних вод.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю і серйозно порушили міжнародне право... Міноборони КНР Тан Кефей.

При цьому вчора, 23 березня, у Китаї заявили, що нібито витіснили американський есмінець із "територіальних вод". Але ця інформація виявилася хибною.

У свою чергу в США повторили, що літатимуть, плаватимуть і діятимуть скрізь, де дозволяє міжнародне право.

В останні роки Південно-Китайське море стало одним із осередків напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Водний шлях, який пролягає там, називають стратегічним, він зберігає величезні запаси риби, нафти та газу. Також через нього проходить близько третини світових морських перевезень.