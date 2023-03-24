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Есмінець США у Південно-Китайському морі викликав напруженість між Пекіном та Вашингтоном

Ілюстративне фото: есмінець США у Південно-Китайському морі викликав напруженість між Пекіном та Вашингтоном (flickr by U.S. Pacific Fleet)
Автор: Іван Носальський

США направили свій есмінець з ракетами у Південно-Китайське море. Це спричинило гнівну реакцію з боку Пекіна, там вважають такий крок порушенням територіальних вод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Есмінець з керованими ракетами USS Milius відстоював навігаційні права та свободи в Південно-Китайському морі поблизу Парасельських островів відповідно до міжнародного права", - розповів прес-секретар 7-го флоту США генерал-лейтенант Лука Бакіч.

Фото: Парасельські острови на карті (натисніть, щоб збільшити)

Видання уточнює, що на Парасельські острови, окрім Китаю, претендують В'єтнам та Тайвань.

Пекін вважає практично все Південно-Китайське море своїми територіальними водами, і, виходячи з цього, влада КНР назвала такий крок порушенням територіальних вод.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю і серйозно порушили міжнародне право... Міноборони КНР Тан Кефей.

При цьому вчора, 23 березня, у Китаї заявили, що нібито витіснили американський есмінець із "територіальних вод". Але ця інформація виявилася хибною.

У свою чергу в США повторили, що літатимуть, плаватимуть і діятимуть скрізь, де дозволяє міжнародне право.

В останні роки Південно-Китайське море стало одним із осередків напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Водний шлях, який пролягає там, називають стратегічним, він зберігає величезні запаси риби, нафти та газу. Також через нього проходить близько третини світових морських перевезень.

Нагадаємо, схожий інцидент раніше стався з американським безпілотником над Чорним морем. Тоді росіяни збили його, оскільки він нібито порушив зону так званої "спеціальної воєнної операції".

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